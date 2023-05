Curva chiusa per i cori a Vlahovic | per la Fiorentina nel marzo 2022 fu solo multa

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Bergamo. Martedì (9 maggio) è arrivata la decisione del Giudice Sportivo di chiudere per un turno laNord Pisani del Gewiss Stadium dopo i“sei uno zingaro” indirizzati a Dusandurante Atalanta-Juventus di domenica 7 maggio. La squalifica andrà scontata durante Atalanta-Verona, match valido per la 36ª giornata di Serie A/23, in programma sabato 20 maggio alle 18. La sanzione, come si legge nel comunicato ufficiale, deriva dalla considerazione effettuata dagli ispettori della Procura federale, posizionati in zone diverse del campo e secondo cui “iprovenivano fino all’80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore”. I suddetti, in particolare, vengono definiti “beceri e insultanti di discriminazione razziale”. Qualcosa che contrasta con quanto ...

... si lamentano in massa, ' episodio successo anche a Torino con i cori contro Lukaku e ladella Juve non è stata, mentre i tifosi della Roma a Bergamo hanno tirato diversi fumogeni in ...... provenivano fino all'80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore (denominato "Nord Pisani"); considerando che "il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di ...Nel prossimo turno interno di campionato, lanord dell'Atalanta rimarrà. Lo ha stabilito il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea dopo quanto accaduto nel match di domenica scorsa contro la Juventus, segnato dai cori ...

Atalanta duramente sanzionata dal Giudice Sportivo con un provvedimento senza precedenti, anche perché senza recidiva. Il sondaggio Impossibile tenere lontani lettori e tifosi da un tema di stringente ...Al momento la società Atalanta, che non si è espressa sulla vicenda dei cori di stampo razziale indirizzati a Vlahovic, non ha presentato ricorso per il turno di stop inflitto dal giudice sportivo all ...