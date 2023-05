Cristina Scuccia | spunta fuori l’ex fidanzato | le dure parole e l’affondo

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Finalmente è uscito allo scopertodi. La concorrente attualmente in Honduras nelle scorse settimane ha fatto molto parlare di se per la sua situaizone sentimentale. Infatti,si è parlato tanto di un presunto uomo nella sua vita, anche se qualcuno ha insinuato che presto ci sarà un coming out in diretta televisiva. L'articolo proviene da KontroKultura.