Cristina Parodi e Giorgio Gori | vacanza bollente a Formentera | Scopriamo tutto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Scopri la passione senza freni di! La coppia, immortalata dalla rivista Chi, si concede un'altra estate di relax e complicità sulla spiaggia dell'isola balearica. per scoprire tutti i dettagli sul loro amore che, nonostante il tempo passi, non conosce mai pause. Di cosa parla questo articolo...trascorrono le loro vacanze aLa coppia è sempre innamorata e appassionataè stata spesso beccata in Senza veli sulla spiaggia diSono sposati dal 1995 e hanno tre figli Il segreto del loro amore è riconoscere l'unicità del partner...