Cristina Mazzotti | rapita e uccisa nel ' 75 | svolta nel cold case | in quattro alla sbarra

Oggi si chiamano cold case, all'americana. Ma lo strazio è lo stesso di 48 anni fa. Si è aperta ieri l'udienza preliminare per il rapimento e l'omicidio di, la studentessa 18enne figlia di un industriale dei cereali, che il 1° luglio 1975 venne prelevata da un commando della 'ndrangheta a Eupilio, Como, e ritrovata morta in una ...Sequestro e omicidio di, si è aperta a Milano l'udienza preliminare dopo la terza indagine sulla tragica morte della studentessa. La ragazza aveva 18 anni quando è stata rapita tra Longone al Segrino ed ...Con la costituzione dei familiari di, la studentessa rapita e uccisa nell'estate del 1975, si è aperta a Milano l'udienza preliminare in seguito a una nuova inchiesta, la terza e ultima, in cui sono imputati, tra ...

Omicidio di Cristina Mazzotti, un giudice riapre il caso 48 anni dopo: altri 4 imputati, tra cui un boss IL GIORNO

Oggi si chiamano cold case, all’americana. Ma lo strazio è lo stesso di 48 anni fa. Si è aperta ieri l’udienza preliminare per il rapimento e l’omicidio di ...Per il pm Stefano Civardi, che ha riaperto il caso , l’ideatore del sequestro sarebbe Giuseppe Morabito, 78enne. Vicini alla ’ndrangheta anche i presunti complici. Cristina aveva appena 18 anni ...