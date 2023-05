Crisi Sampdoria | il club scrive una lettera ai tifosi | «Ci dispiace»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Laha diramato un comunicato ufficiale, a firma del CdA, in merito all’attuale situazione societaria Launaa tutti i propriper scusarsi di questa stagione culminata con la retrocessione in Serie B. IL TESTO – Carini, siamo fortemente amareggiati e dispiaciuti di non essere riusciti a raggiungere tutti insieme l’obiettivo sportivo che ci eravamo prefissati ad inizio campionato nonostante l’instancabile e commovente sostegno di tutti voi in ogni luogo e circostanza. Arrivati ad oggi, riteniamo doveroso informarvi sulle azioni che il Consiglio di Amministrazione ha intrapreso e intende intraprendere per quella che consideriamo la partita più importante per la storia del nostro. Dopo aver preso atto ...

Laha diramato un comunicato ufficiale, a firma del CdA, in merito all'attuale situazione societaria Lascrive una lettera a tutti i propri tifosi per scusarsi di questa stagione culminata con la retrocessione in Serie B. IL TESTO - Cari Sampdoriani, siamo fortemente amareggiati e dispiaciuti ...Fermo e ribadito che il Consiglio porrà in essere ogni atto e iniziativa che il Codice della... Siamo convinti che lacostituisca una realtà storica e importante nel panorama calcistico ...' Cari Sampdoriani, siamo fortemente amareggiati e dispiaciuti di non essere riusciti a raggiungere tutti insieme l'obiettivo sportivo che ci eravamo prefissati ad inizio campionato nonostante l'...

Crisi Sampdoria, Michieli: «Strada piena di buche. Il tempo a disposizione è sempre meno» Samp News 24

Lettera aperta del Cda della Sampdoria in merito alla situazione legata al futuro del club, che sul campo è retrocesso in serie B. Scrive il Consiglio dei blucerchiati: "...Arrivati ...Comunicato del Consiglio di amministrazione: "Tifosi eccezionali, stiamo lavorando per dipendenti, sostenitori e creditori. Insieme possiamo farcela" ...