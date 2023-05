Crisi economica e occupazionale | Cgil e associazioni tornano in piazza

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLo Spi, con Auser Avellino e FederConsumatori Avellino Venerdì 12 Maggio 2023 manifestano con un corteo e Sit in presso lo spazio antistante la Prefettura di Avellino. Il corteo partirà da Viale Italia 40, presso la sede SPI, alle ore 10:30. L’iniziativa è così presentata dal segretario generale dei PensionatiAvellino Dario Meninno: “Corteo e Sit in per sostenere le richieste da parte dei sindacati e delle categorie nei confronti del Governo e del Sistema delle Imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. Mentre per il nostro territorio diamo anche voce alle criticità, che vivono pensionati e non autosufficienti, legate a insufficiente assistenza sociale, politiche sanitarie inadeguate con visite dilatate nel tempo e criticità ...

