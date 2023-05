Credere al contenuto delle canzonette non costa niente e talvolta può sollevare il morale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Da Sanremo alla Scala, passando attraverso tanti “traguardi volanti” più o meno di qualche rilievo, i vertici del Bel Paese, a sua volta contenitore eletto del bel canto, stanno dando prova concreta che si può cambiare (in meglio) se veramente si vuole. Anche partendo da un argomento leggero,non troppo, come la musica. Così lunedì il Senato ha iniziato la settimana lavorativa proseguendo quanto fatto domenica, sempre a Roma, a piazza Navona. É ricorso infatti in quei giorni il settantacinquesimo anniversario dalla prima seduta di quell’organo legislativo, così come riorganizzato dall’Assemblea Costituente. Domenica è stata la banda musicale Interforze, formata da musicisti militari selezionati tra le varie armi in forza nel Paese. Quella piazza è stata così gremita da un pubblico decisamente assortito, attento e ordinato, certamente accomunato dall’interesse ...