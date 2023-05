Covid | Schillaci “Finita fase acuta | pronti a nuove emergenze”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'Oms ha dichiarato alcuni giorni fa la fine dell'emergenza. In Italia e in gran parte delle nazioni abbiamo dei dati molto rassicuranti quindi credo che lasia passata, dobbiamo guardare con ottimismo al futuro ma esserea eventuali possibilipandemie”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio, ospite di Bruno Vespa, a “Cinque minuti”, in onda su Rai1. “La maggiore certezza che abbiamo avuto nella pandemia è che dobbiamo rafforzare la medicina territoriale – aggiunge – abbiamo anche imparato che il medico è un alleato durante tutto il percorso di vita, non lo dobbiamo chiamare solo quando stiamo male ma dobbiamo investire in prevenzione. Costa meno della cura e su questo ci stiamo attivando”. “Abbiamo già introdotto dei ...

Siena, 10 maggio 2023 – "L'emergenza Covid-19, come ha sancito l'Oms, è finita. Da quando sono diventato ministro io ho sempre dato dei numeri tranquillizzanti, i numeri diffusi dall'Iss, dal periodo ...