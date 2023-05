Covid | nel primo pomeriggio interrogatorio Speranza e Conte

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Brescia, 10 mag. (Adnkronos Salute) - Sono attesi a Brescia nell'ex ministro della Salute Robertoe l'ex premier Giuseppeche dovranno essere interrogati dal tribunale dei Ministri di Brescia nell'ambito dell'inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione della prima ondata diin Val Seriana. L'udienza è fissata per le ore 14 nell'aula 17 al piano terra del tribunale bresciano., assistito dall'avvocato Guido Calvi, potrebbe decidere di non rispondere alle domande ma di affidarsi a una memoria scritta di circa 70 pagine, mentre è pronto a parlare il leader del M5S. Anche la procura di Brescia, a cui i colleghi bergamaschi hanno trasmesso gli atti per competenza funzionale, potrebbe depositare una memoria. Il tribunale dei Ministri, ...

2022 i passeggeri sono stati 164 milioni, l'85% dei 193 milioni del 2019, quest'anno potrebbero ... "Ilha favorito anche la fidelizzazione del turista verso regioni che prima probabilmente ...L'azienda era finita in concordato2020 e per diversi mesi non si vedevano prospettive positive. "Nei settanta giorni di totale restrizionel'azienda ha perso 50 milioni di euro. Alcuni ...Anche2019, cioèperiodo ante, la principale area di impiego risultava Digitale e Innovazione , ma col 24,9% . Ne consegue che negli ultimi quattro anni le opportunità occupazionali in ...

Le Messe tornano alla normalità dopo il Covid. Ma stop alle liturgie ... Avvenire

La ripresa c'è, mancano le vetture Se infatti nel 2022 il settore ha archiviato gli effetti della crisi pandemica – noleggi e giorni di noleggio sono cresciuti, rispettivamente, del 41 e del 28% – non ...Ha sempre rivendicato la correttezza del suo operato e qualche giorno fa ha dichiarato di volersi difendere e di essere "pronto a rispondere alla comunità nazionale in piena trasparenza" l'ex premier ...