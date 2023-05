Covid | Conte e Speranza interrogati dai giudici | cosa hanno detto

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Giuseppee Robertoa Brescia. L’ex premier e l’ex ministro della Salute dell’erasono stati convocati dal tribunale dei ministri insediato nella città lombarda per rispondere delle scelte fatte durante la prima ondata. I fatti sono noti, e ormai se ne parla da quando la procura di Bergamo avviò questa mastodontica inchiesta che chissà dove porterà. Il leader del M5S esono accusati di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo:per non aver disposto la zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo; l’ex ministro per la mancata attuazione del piano pandemico. La maxi inchiesta, durata anni e che si è avvalsa pure della consulenza del professor Crisanti, procede lungo due direttive. A Bergamo restano incardinate le posizioni di tutti gli altri ...