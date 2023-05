Covid | Conte e Speranza interrogati a Brescia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L'ex premier Giuseppe, indagato per la gestione dell'emergenzanella Bergamasca, "ha risposto a tutte le domande, ha chiarito, ha ricostruito tutto quello che è accaduto a partire dal 26 ...

L'ex premier Giuseppe, indagato per la gestione dell'emergenzanella Bergamasca, "ha risposto a tutte le domande, ha chiarito, ha ricostruito tutto quello che è accaduto a partire dal 26 febbraio al 6 marzo, è ...- L'ex premier Giuseppee l'ex ministro della Salute Roberto Speranza sono arrivati a Brescia per essere interrogati dai giudici del tribunale dei Ministri di Brescia per l'indagine della ......dell'ex presidente del Consiglio Giuseppee dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza , tra gli indagati nell' inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione della pandemia da- ...

Inchiesta Covid, Conte e Speranza davanti al Tribunale dei ministri: "Udienza a porte chiuse" Il Tempo

L'ex premier Conte è stato sentito dal Tribunale dei Ministri a Brescia assieme all'ex ministro della Salute Roberto Speranza, tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione ...Giuseppe Conte e Roberto Speranza sono stati interrogati davanti al Tribunale dei ministri di Brescia, nell’ambito dell’inchiesta sulla ...