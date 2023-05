Covid | Conte e Speranza interrogati a Brescia | “Crisanti ha indotto in errore i magistrati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’ex premier Giuseppee l’ex ministro della Salute Robertosono statidal Tribunale dei ministri dinell’ambito del procedimento, aperto dalla Procura di Bergamo, in cui sono indagati per omicidio colposo ed epidemia colposa per la gestione della prima fase della pandemia di-19, nella primavera 2020. I due politici sono entrati nel Palazzo di giustizia (blindato per l’occasione dalle forze dell’ordine) poco prima delle 14, da un ingresso secondario, non raggiungibile da giornalisti e telecamere., sentito per primo, è sotto accusa per la mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro (in provincia di Bergamo),per la mancata attuazione del piano pandemico nazionale, non aggiornato dal ...