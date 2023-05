Covid | Conte e Speranza davanti al Tribunale dei ministri sull’inchiesta Covid | “Ricostruito le scelte fatte tre anni fa a Bergamo”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nella maxi inchiesta conclusa dalla procura di Brescia, sono accusati di epidemia e omicidio colposi. L’ex premier per la mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, nella Bergamasca. L’ex ministro della Salute, a partire dal 5 gennaio del 2020, avrebbe invece ignorato gli allarmi sularrivati all’Italia dall’Oms

Inchiestae Speranza interrogati a Brescia L'ex premier Giuseppee l'ex ministro della Salute Roberto Speranza interrogati oggi al Tribunale dei ministri di Brescia in merito alla pandemia ...Brescia - "In vigile attesa di vedervi in galera", è scritto su uno striscione firmato dell'associazione "L'altra verità", il simbolo è una rosa. Altro cartello accanto: "Perché tachipirina e vigile ...Il leader dei Cinque Stelle è indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'emergenzanella bergamasca. Malavenda ha riferito chesi è soffermato anche sulla "nota informale del ...

Inchiesta Covid, Conte e Speranza interrogati a Brescia: Hanno risposto a tutte le domande Fanpage.it

Piano pandemico 2006 "totalmente inefficace" e "grave errore del consulente Crisanti" che ha "indotto la Procura a seguirlo". Si sono difesi nel merito dalle ...L’ex presidente del Consiglio e l’ex ministro della Salute sono indagati per omicidio colposo ed epidemia colposa. Gli avvocati: “Fatto tutto il possibile per tutelare la salute degli italiani” ...