Costi e requisiti. Perché Abu Dhabi rinuncia agli elicotteri Airbus

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il governo degli Emirati arabi uniti ha terminato un contratto conHelicopters per l’acquisto degliH225. Ad annunciarlo, in una intervista a Breaking Defense, Muammar Abdulla Abushehab, il capo del settore affari industriali per la Difesa e sicurezza del Tawazun council, l’autorità emiratina per le acquisizioni destinate alle Forze armate e alla polizia di Abu. Il contratto, da quasi ottocento milioni di euro, prevedeva l’acquisto di dodici H225 Caracal,multiruolo prodotti dal gigante aerospaziale francese. Il contratto venne siglato nel dicembre del 2021, in occasione della visita del presidente francese. Il Caracal è la versione militare dell’elicottero H225 di, capace di essere equipaggiato con diversi tipi di sistemi d’arma, da ...