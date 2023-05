Cos’è lo zombieing | il significato del termine fa paura

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sempre più spesso si parla di, mae cosa significa esattamente? Ci troviamo nel campo delle relazioni e degli appuntamenti, e questosi riferisce a coloro che, dopo essere spariti, tornano a farsi vivi come se niente fosse, come se fossero “zombie”. Solitamente questo atteggiamento, che è una variante del ghosting, accade tramite un messaggio sul telefono o sui social media, trattandosi di un comportamento messo in atto prevalentemente online. Ma andiamo ad analizzare questo fenomeno più nel dettaglio, partendo dal suoletterale. “” deriva dall’aggiunta del gerundio “ing” alla parola “zombie”. Testualmente, quindi, si potrebbe descrivere come il comportamento di qualcuno che credevamo metaforicamente “morto” e che, proprio come gli zombie, “resuscita” e si ...