Cosa è successo a Remco Evenepoel al Giro d’Italia | due cadute | ma distacco neutralizzato

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Una giornata da archiviare immediatamente per. Il belga della Soudal-Quick Step è caduto per ben due volte oggi durante la Atripalda-Salerno, quinta tappa del2023; fortunatamente per il campione del mondo non ci sono state conseguenze fisiche tali da pregiudicare il prosieguo della sua corsa rosa. Il primo capitombolo arriva dopo nemmeno 20 chilometri dalla partenza odierna, ed è purtroppo frutto del caso. Mentre il gruppo stava passando, un cane si è fiondato in mezzo alla strada avanti alle ruote di Davide Ballerini, facendogli perdere l’equilibrio e coinvolgendo anche il giovane belga. Dopo qualche minuto di stordimento,si è rimesso in sella e ha anche segnalato alla telecamera che le cose fossero a posto. Ma poi è arrivata anche la caduta nel finale di ...