Coronavirus | Veneto | +358 positivi | 2 decessi nelle 24 ore

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sono 358 nuoviregistratiultime 24 ore ina fronte di 2e 16.109 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino covid diffuso dalla Regione. Sul versante dei ricoveri, sono in calo in area non critica 230 (-14), 11 le terapie intensive (+1).

Venezia, 10 mag. (askanews) – Sono 358 nuovi positivi a coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto a fronte di 2 decessi e 16.109 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino covid diffu ...