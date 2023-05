Conference League | Vincenzo Italiano | “Vogliamo sfruttare il fattore-Franchi Occhio al Basilea”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La Fiorentina si rimbocca le maniche in vista dell’attesissimo match di domani sera. Alle ore 21.00 allo stadio “”, infatti, i viola ospiteranno ilnella sfida valevole come semifinale di andata della2023. Il primo capitolo di un doppio confronto che potrebbe fare la storia del club del presidente Rocco Commisso. Per presentare la partita contro la formazione svizzera, misterha iniziato dalle condizioni di Pietro Terracciano e dal come andrà affrontato il match: “Stamattina aveva qualche linea di febbre, abbiamo cercato di tenerlo a riposo. Credo sia recuperabile. Cabral? Oggi si è allenato. Domani è una partita che si gioca su 180 minuti, il primo round è in casa nostra e dobbiamo essere intelligenti, sfruttando tutto ciò che ci ...

Dove vedere in tv e streaming il match valido per la semifinale d'andata dell'EuropaLONDRA - Giovedì 11 maggio 2023 , alle ore 21:00 il West Ham sfiderà l' Alkmaar per la gara d'...Europa, giovedì Juventus - Siviglia e Roma Bayer Leverkusen entrambe alle 21., sempre giovedì Fiorentina - Basilea e sempre alle 21. QUI MILAN - 'Ho cercato anche io la parola ...Convocati Fiorentina per il match di domani contro il Basilea in: le scelte su Cabral e Terracciano La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di domani con il Basilea. Presenti Terracciano e Cabral, fuori Sottil come già ...

La Roma vuole la finale di Budapest. I giallorossi si preparano per il match valevole come andata delle semifinali di Europa League 2023 che vedrà opposta la compagine allenata da mister José Mourinho ...Champions League, Semifinale Andata, Milan - Inter | diretta TV8 e Amazon Prime Video, Si fa sempre più calda l'atmosfera della UEFA Champions League 2022/23 che scende in campo su Prime Video con la ...