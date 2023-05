Conducono Carlo Conti e Matilde Gioli David speciali a Marina Cicogna | Enrico Vanzina e Isabella Rossellini

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo l’annuncio delle candidature, è finalmente arrivato il momento della premiazione. Stasera alle 21.30 su Rai 1 vanno in onda i2023, la 68esima edizione del massimo riconoscimento per il cinema italiano. In lizza per la statuetta i migliori film usciti tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2022. Tre, invece i Davi: a2023, vita privata, film guarda le foto ...