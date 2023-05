Con il plateau e il tacco alto sono le scarpe belle e confortevoli per divertirsi questa stagione

Leggi su amica

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nel periodo a cavallo tra la fine degli Anni 70 e l’inizio degli 80 erano lepiù gettonate per la discoteca. Le celebrity che popolavano per esempio Lo Studio 54 di New York non potevano fare a meno di un paio di sandali con. Soprattutto nelle versioni più flamboyant di pelle metallizzata, glitter o vernice. Ora la storia si ripete e questevertiginose ma al tempo stesso comode tornano alla ribalta nella modalità originale oppure leggermente più sobria. Epronte a essere sfoggiate nelle serate più glamour della primavera e dell’estate in arrivo. Il ritorno di un trend glam chic Li abbiamo visti alle sfilate ma anche nelle collezioni di brand prestigiosi di calzature come Christian Louboutin, Gianvito Rossi e Jimmy Choo. I sandali con ...