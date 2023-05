Como-Ternana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Si preannuncia una sfida frizzante dal momento che le due squadre non hanno obiettivi da raggiungere.si giocherà sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Senigallia.: LE(4-3-3): Gomis, Odenthal, Scaglia, Binks, Vignali, Arrigoni, Bellemo, Iovine, Mancuso, Cutrone, Gabrielloni. All. Longo(4-3-1-2): Iannarilli, Ghiringhelli, Sorensen, Mantovani, Corrado, Agazzi, Di Tacchio, Cassata, Partipilio, Palumbo, Favilli. All. LucarelliIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 Bari-Reggina: ...