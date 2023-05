Come seguire i David di Donatello 2023 in streaming e diretta tv

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ogni maggio, si rinnova l'appuntamento con idi, nelgiunti alla loro 68°edizione, la sesta a venire presentata intelevisiva in prima serata sull'ammiraglia della tv nazionale da Carlo Conti, affiancato nella sua ottava conduzione - la sesta consecutiva - da Matilde Gioli, volto già noto anche sul piccolo schermo per le tante serie e fiction, ma qui al suo esordio da presentatrice. A dominare le nominationdei premi assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano troviamo Esterno notte di Marco Bellocchio (con 18 candidature) mentre La stranezza di Roberto Andò porta la coppia comica Ficarra e Picone tra chi corre per il premio al miglior attore protagonista. LEGGI ANCHE Tutte le nomination aidi...