Come salvare i pini di una città | da Trieste un decalogo per buoni amministratori

(Di mercoledì 10 maggio 2023) di Cristiano Lucchipuò un’amministrazione comunaledeicon oltre settanta anni di vita? A Firenze esiste una leggenda metropolitana, usata spesso anche dalle istituzioni preposte alla difesa del verde pubblico, che racconta che non è possibile. Così, da anni, grandi piante vengono eradicate e sostituite da altre varietà, mutando il paesaggio novecentesco della. Basta andare in viale Redi in questi giorni per assistere all’ultimo tentativo di scempio didomestici, fortunatamente fermato al momento dai cittadini. Ciò avviene perché, dicono, non sono adatti allama al mare (sbagliano albero, però). Perché hanno radici di superficie che non reggono se si alza un po’ di vento. Perché sono molto pericolosi per le auto, visto che per anni cercano di ...

... per il consesso giornalistico non va bene mentre se a Che tempo che fa, tentasse nuove strade... se la sinistra lo volessedai conteziosi e volesse lasciargli il posto a teatro, ne ha ...Ma se posso parzialmentela motivazione, non salvo di certo gli esiti. Poi ci si dovrebbe ... per cui ciò che conta èmi sento, cosa voglio, le idee che ho La liturgia invece ha a che ...... da questo momento in poi ciascun naufrago giocheràconcorrente singolo nelle rispettive tribù ... Poi ha aggiunto: ' Cristina Scuccia ha volutoHelena, nonostante le liti e ha messo in ...

Come salvare le piante dall’estinzione la Repubblica

«Le questioni che mi stanno a cuore sono la riapertura di un campo di accoglienza, la difesa dei beni comuni, il parco Roja, il recupero di sentieri e campagne, i giovani e l'area archeologica» ...Sono giornate dure per la Sampdoria, e in particolare per i suoi tifosi. Sono però momenti complessi anche per il suo presidente, Marco Lanna, che si è sfogato così: "Io non sono solo il presidente o ...