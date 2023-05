Come cambia il tabellone di Jannik Sinner a Roma? Forfait di una testa di serie | c’è un lucky loser

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Oggi, mercoledì 10 maggio, è scattato il torneo ATP2023 di tennis:è ladinumero 8 in singolare e quindi ha avuto un bye al primo turno, ma oggi conoscerà il nome del proprio avversario al secondo turno, che uscirà dal confronto tra lo spagnolo Jaume Munar ed il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis. Ai sedicesimi, invece,non avrà più sulla sua strada il neerlandese Tallon Griekspoor, numero 36 ATP, accreditato delladinumero 29, il quale ha datocompilato ed è stato sostituito dalAlexander Shevchenko. Per il russo, però, prima di arrivare eventualmente a, ci sarà da ...

Tutto. Nulla rimane immutato. Tre malattie vi erano anticamente: il desiderio, la fame e la ...un bel fiore smagliante privo di profumo, altrettanto belle ma prive di frutto sono le parole ...In questo dialogo serrato, che certamente nonciò che è stato, sinoi. Gli uni e gli ... ma che possono distruggerele pallottole. E poter spiegare, senza acrimonia, chi era la ...Sto parlando col club suorganizzarci per il futuro. Ora sono concentrato sull'Europa League. ... La Champions può influenzare le scelte per il futuro Di Maria: "No nonniente nella mia ...

Come cambia il tabellone di Jannik Sinner a Roma Salta una testa di serie, c’è un lucky loser OA Sport

Jannik Sinner farà il proprio debutto agli Internazionali d’Italia 2023 di tennis nella giornata di venerdì 12 maggio. Oggi è stato svelato il giorno… Leggi ...Inoltre, affinché il cambiamento si verifichi, è necessario avere fiducia in sé e nella capacità di riuscire effettivamente a cambiare. Non è sufficiente la forza di volontà. Entrano in gioco altri ...