Combattimenti clandestini fra minori La denuncia della Lega | Il Pd intervenga

(Di mercoledì 10 maggio 2023) A Cesena si verificherebberofra minorenni in stile "Fight Club", con tanto di scommesse e promozione sui social. E lanon ha risparmiato una "stoccata" all'amministrazione Pd al correntesituazione, sollecitando un intervento

Il boxer inglese Billy Moore, dedito aiin Thailandia, finisce in uno dei carceri piu' spietati del paese. (SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) T utto lo sport e l'...Biguzzi domanda se siano stati identificati o meno i partecipanti a questi, se ne sia ... magari, far riflettere eventuali giovani "combattenti" sul fatto che manifestazioni ...Il boxer inglese Billy Moore, dedito aiin Thailandia, finisce in uno dei carceri piu' spietati del paese. (SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302) L'ora Legale Gli ...

Cesena, boxe clandestino tra ragazzi: "Combattimenti e scommesse ... il Resto del Carlino

Le immagini dei combattimenti circolano sui telefonini dei ragazzini. Lo sfondo del ‘Fight club’ è il parcheggio del Mercato coperto.Gli incontri organizzati online. Fabio Biguzzi (Lega): «Chiedo se i giovani siano stati identificati e se ne sia stato tracciato l'identikit» ...