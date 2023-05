Colpo grosso di Giorgetti | ecco il Btp Valore | quanto si guadagna

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo il successo del Btp Italia, il Ministero dell'Economia lancia un nuovo titolo pensato per i piccoli risparmiatori: il Btp. Si tratta di un ulteriore tassello che si aggiunge alla strategia delineata da diversi esponenti del governo di riportare il debito pubblico in mani italiane. Venuto meno l'ombrello della Bce, che da luglio smetterà di reinvestire i proventi derivanti dai titoli in scadenza, riducendo il proprio bilancio di 25 miliardi di euro al mese, lo Stato quest'anno dovrà infatti raccogliere quasi 400 miliardi per rifinanziare i buoni e altri 70-80 per coprire il disavanzo. E per mettersi al riparo da eventuali scossoni sui mercati, Palazzo Chigi punta ad ampliare la platea di investitori italiani, sia istituzionali che retail, interessati a sottoscrivere le obbligazioni del Tesoro. Una linea che sta già dando i suoi risultati. «C'è un'importante ...

Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi martedì 9 maggio 2023, nuova chance per centrare ildella lotteria: l'estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione. Per giocare la schedina ...I principali problemi sanitari in Sudan Dopo ildi Stato militare del 2021, la maggior parte ... L'accesso ai servizi medici di base è stato unproblema per la maggior parte delle persone ...Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi martedì 9 maggio 2023, nuova chance per centrare ildella lotteria: l'estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione. Per giocare la schedina ...

Colpo grosso dell’Italia, l’icona dei vini californiani ad Antinori Corriere della Sera

Una gran giornata, uno stato di forma eccezionale, purtroppo però Manuel Lombardo non è riuscito nel colpo grosso ai Mondiali di judo. In quel di Doha (Qatar) l'azzurro si è dovuto accontentare della ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...