“Colpa di Raggi e della Regione” Gualtieri scansa le polemiche sulla fascia verde

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Innumerevolinegli ultimi giorni hanno investito la proposta di estensione delle zone Ztlanche nella periferia del Comune di Roma. Durante la puntata di Omnibus trasmessa su La7 mercoledì 10 maggio, è tornato a parlare il sindaco capitolino Roberto, molto criticato in merito a questa sua posizione. “Roma, come tante altre città, supera dei limiti di qualità dell'aria specie del diossido di azoto e delle polveri sottili. Quindi laLazio ha detto di limitare la circolazione dei veicoli che provocano l'inquinamento, addirittura ci avevano imposto fino agli Euro 5”, ha provato a spiegare l'ospiteconduttrice Alessandra Sardoni. Che poi ha lanciato una stoccata alla precedente gestione di Virginia: “Quando dicono che io ...

È tuttadella luna, quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti. Ma tu chi sei ... L'amore si è abbattuto sulla mia anima, come idel sole fanno aprire i petali dei fiori. La ...L'autista del mezzo Terravision non ha avuto nessunaper la sua morte. Per questo la procura ... Daniele Rigitano aveva solo 42 anni: "Ti guarderò sorridere tra idi sole"... tra un viaggio di partito in Crimea e l'abbacinante campagna senese , ma soprattutto tra i... senz'altro già votati, così piccini, alle fiamme dell'inferno, perdei loro genitori ...

Omnibus, Gualtieri scarica le colpe della nuova fascia verde su Raggi e la Regione Il Tempo

Innumerevoli polemiche negli ultimi giorni hanno investito la proposta di estensione delle zone Ztl Fascia Verde anche nella periferia del Comune di ...È tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra fa ... L’amore si è abbattuto sulla mia anima, come i raggi del sole fanno aprire i petali dei fiori. La ricchezza del mio cuore è ...