Colonnine di ricarica - Pnrr | al via la selezione dei progetti su superstrade e in zone urbane

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato gli avvisi per la presentazione diper la realizzazione diper ladi auto elettriche lungo lee nei centri urbani, nel quadro delle misure previste dal(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) a favore delle infrastrutture per la mobilità alla spina. Possono presentare proposte imprese di qualsiasi dimensione e settore o aderenti a raggruppamenti temporanei. Per irelativi allesono a disposizione 150 milioni, con i quali si punta a realizzare 2.500 stazioni, mentre per lesono previsti 127 milioni e l'obiettivo è arrivare a 4 mila. Risorse e obiettivi. ...

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato gli avvisi per la presentazione di progetti per la realizzazione diper ladi auto elettriche lungo le superstrade e nei centri urbani, nel quadro delle misure previste dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) a favore delle infrastrutture ......questo investimento sono pari a 713 milioni di euro e il target da conseguire al 30 giugno 2026 è installare oltre ventunomila, che consentiranno di potenziare l'infrastruttura di...Così il Comune di Cinisello Balsamo ha individuato una quarantina di postazioni sul territorio per laelettrica scelte tenendo conto degli interscambi con il trasporto pubblico locale, dei ...

Pnrr colonnine di ricarica: al via la selezione dei progetti su superstrade e in zone urbane - Quattroruote.it Quattroruote

Il ministero dell'Ambiente ha avviato il processo di selezione dei progetti per la realizzazione di 6.500 colonnine. Previsti fondi per circa 280 milioni.La Life Company che si occupa di ambiente, acqua ed energia spiegherà ad AutomotiveLab Plug il suo progetto per lo sviluppo della transizione energetica in Italia ...