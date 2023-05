Cocciaretto-Davis | WTA Roma 2023 | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sul campo Pietrangeli di, oggi, mercoledì 10 maggio, andrà in scena la sfida tra l’azzurra Elisabettae la statunitense Lauren: l’incontro sarà il secondo di giornata, ma il, a causa della pioggia inizierà non prima delle ore 12.30. La sfida tra l’azzurra Elisabettae la statunitense Lauren, prevista sul Pietrangeli, del torneo WTAverrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da SuperTennix. ATP, Flavio Cobolli batte Emilio Nava ed accede al main draw! CALENDARIO WTAMercoledì 10 maggio– Pietrangeli Non ...