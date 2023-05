Clemente Russo | «Lo scudetto la ciliegina sulla torta del Napoli»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le parole del pugilevittoria dello: «iladesso fa parte delle grandi», ex pugile, due volte argento alle Olimpiadi, ha parlato in occasione del progetto “Sport di tutti – carceri” tenutosi presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia dellodele il possibile addio di Giuntoli. Di seguito le sue parole.– «Loè solo ladi unache è prima su tutto, dai cantautori ai rapper, dai set cinematografici alle serie tv. Non è che la coronazione di tutto questo. Non è unoche cambia il modo di ...