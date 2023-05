Classifica Giro d’Italia 2023 | quinta tappa | Andreas Leknessund difende il primato Decimo Vincenzo Albanese

Quinta tappa da brividi ald'Italia 2023, la Atripalda - Salerno di 171 km tra pioggia battente, nebbia e persino un cane ... seguono Milan e Pedersen, invariata lagenerale con ......Tanta pioggia e tante involontarie emozioni in una delle tappe sulla carta più semplici del, ... La neutralizzazione lo aiuta a non perdere tempo in, ma Remco chiude nervosissimo e ...Andreas Leknessund , corridore del Team DSM e leader dellagenerale, ha commentato ai microfoni della Rai la quinta tappa deld'Italia, la Atripalda - Salerno : ' Il meteo è stato freddo ma ho cercato di divertirmi e godermi questa prima ...

Classifica Giro d'Italia 2023: Evenepoel perde la maglia rosa, 13° Damiano Caruso, Pozzovivo a 3 minuti OA Sport

La quinta tappa del Giro d'Italia 2023 va a Kaden Groves che si aggiudica la vittoria a Salerno in volata, Leknessund resta in Rosa ...È un po' un cliché dei Grandi Giri, ma anche oggi, in una tappa sulla carta innocua e poco impegnativa, al Giro d'Italia è successo di tutto, rischiando di spostare gli equilibri anche in ottica class ...