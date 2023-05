Clan dei Casalesi | controllo del gioco d’azzardo nel Sannio | la Cassazione annulla condanna 

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Suprema Corte di, II sezione, accogliendo il ricorso dell’avvocato Vittorio Fucci, hato la condanna a 9 anni di reclusione a carico di Alfredo Giuliano, di Casal Di Principe, di anni 43, imputato di associazione mafiosa (art 416 bis) e di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il Giuliano, secondo le indagini, sarebbe elemento di spicco delDeied in particolare del gruppo Russo-Schiavaone, indicato come il nucleo centrale dell’organizzazione, comandato dai super-boss Francesco Schiavone, detto “Sandokan”, e da Giuseppe Russo, detto “O’ Padrino”, entrambi detenuti. Alfredo Giuliano è l’ unico imputato ad aver avuto l’mento della condanna dalla, le condanne degli altri imputati sono state tutte confermate ...

A 26 anni Roberto Saviano ricevette le prime minacce delCasalesi. Da allora, per motivi di sicurezza, ha intrapreso una vita di privazioni, isolamento, solitudine. Sin dall'antichità, i ......colpevolezza a carico di alcuni indagati (tra cui un soggetto molto vicino al citato corriere) in ordine ai delitti di traffico di stupefacenti aggravati dall'aver favorito il localemafioso...A 26 anni Roberto Saviano ricevette le prime minacce delCasalesi. Da allora, per motivi di sicurezza, ha intrapreso una vita di privazioni, isolamento, solitudine. Sin dall'antichità, i ...

Clan dei Casalesi, controllo del gioco d'azzardo nel Sannio: la ... anteprima24.it

Ancora un maxi sequestro di beni nei confronti di soggetti ritenuti vicini o intranei alle cosche di 'ndrangheta del reggino. A finire nel mirino della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calab ...Beni mobili e immobili per circa 400 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria ad un commercialista di Rosarno ritenuto in rapporti con la cosca di 'ndrangheta dei P ...