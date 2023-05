Cittadella | Ambrosino | Sarebbe un sogno fare di nuovo il ritiro con il Napoli' '

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Giuseppe, attaccante delin prestito al, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole: Sogna diilcon i campioni d’Italia e giocarsi la sua occasione? "Magari,un, come lo è stato l’anno scorso". Il suo legame con Spalletti? "Ho avuto un ottimo rapporto, per quel poco che siamo stati insieme. -afferma Ambroino -Sono molto contento del risultato del, se lo merita: è una grande persona e un ottimo allenatore. Tutti hanno visto che il suo calcio è favoloso, ilha fatto una stagione clamorosa grazie a lui che fa giocare i calciatori in modo eccezionale". Conclude

