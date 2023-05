Cinque partite Iva false al giorno

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Aprono una società, la chiudono alla velocità della luce e ne aprono un’altra altrettanto rapidamente. Gli analisti della Guardia di finanza le chiamano «imprese temporizzate», ovvero progettate per esaurire il proprio ciclo di vita nel volgere di pochi mesi. Il vantaggio, sfuggire agevolmente ai controlli sia durante il periodo di operatività sia successivamente, una volta violati gli obblighi fiscali e contributivi. I numeri sono da record: tra gennaio 2022 e marzo 2023 le Fiamme gialle hanno proposto la chiusura di oltre 2.100Iva, la media dial. «Spesso» spiegano a Panorama dal Terzo reparto Operazioni Ufficio tutela delle entrate del Comando generale della Guardia di finanza «sono riconducibili a prestanome, utilizzati in modo strumentale per ottenere provvidenze pubbliche non spettanti, anche sotto forma di ...

«L’utile netto arriverà nel 2025. La profittabilità non è un fine ma un mezzo perché un’azienda che guadagna è a prova di futuro: innova, investe e assume», ha detto il Pierroberto Folgiero al Capital ...Il meccanismo è immediato: aprire e chiudere una società in tempi così rapidi da non consentire controlli, creare fatture inesistenti, evadere, riciclare. Grazie al lavoro della Guardia di finanza - d ...