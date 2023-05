Cinquanta sfumature di idrogeno Colori e tecnologie dell’H2

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il dibattito sull’utilizzo dell’avviato, in modo visionario, negli ultimi anni ha avuto un’enorme eco, o come si direbbe in termini digital, ridondanza, attirando l’attenzione, oltre che degli immancabili speculatori in cerca di facili incentivi, degli esperti di energia, dei tecnologi, delle aziende, della politica, dei decisori istituzionali internazionali, comunitari e nazionali costretti a mettere al centro dell’agenda della decarbonizzazione proprio l’. Lo stesso successo di critica e di pubblico lo ebbe, una decina di anni fa, la trilogia rosa a sfondo sexy della scrittrice Erika Leonard (in arte E. L. James) da cui trae il titolo questo articolo. Già, perché, come si dirà in seguito, anche l’è ricco didi colore. Nel contesto accennato, la Commissione europea ha stabilito che ...