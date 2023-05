Cinema Sangiuliano | più incentivi a distribuzione nelle sale in estate

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) – “Il Ministero della Cultura vuole continuare ad accompagnare l’intero settore nel suo percorso di crescita, concentrandosi in particolare su quei segmenti come letografiche che stanno completando il recupero dei danni prodotti dalla pandemia”. Lo dice il ministro della Cultura, Gennaro(nella foto), durante la cerimonia di presentazione dei candidati ai premi “David di Donatello” al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il primo decreto che ho firmato come ministro – ricorda– è stato la previsione di un contributo corrisposto dal Ministero agli esercentitografici di tre euro per ciascun biglietto staccato per film italiani ed europei nel periodo tra il 16 giugno e il 16 settembre. Inoltre per il periodo estivo sarà previsto un ...