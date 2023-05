Cina | repressione a Hong King in vista dell’anniversario di Tienanmen

(Di mercoledì 10 maggio 2023) A meno di un mese dal 34° anniversario della strage di migliaia di giovani e studenti pro-democrazia in piazzaa Pechino – ricordi e celebrazioni sono vietate in– anche nellaKong sotto bandiera cinese lasi acuisce. La polizia diKong – l’ex città-Stato indipendente passata nel 1997 sotto sovranità della– ha sequestrato una scultura di un artista danese che commemora le vittime del massacro di Tiananmen avvenuto nella notte fra il 3 e il 4 giugno 1989. La motivazione ufficiale è che si tratti di una prova di “incitamento a sovvertire il potere statale“: un’accusa ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Non solo. È stata rimossa anche la copia della Dea della Democrazia: la statua simbolo di libertà che gli studenti di ...

