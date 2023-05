Choc quando riceve lo scontrino | il conto è altissimo | ecco dov’è successo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 10 maggio 2023)lo: il totale èdove è accaduto – Due focacce al radicchio, quattro fiori di zucca, due involtini alla parmigiana. Poi due mozzarelle in carrozza e un sofficino. Totale? 43 euro per due take away. È ildecisamente salato che ha dovuto pagare in una rosticceria una persona. La notizia è rimbalzata sui social perché lo sfortunato cliente è uno scrittore di, che amareggiato per quanto accaduto si è sfogato su Twitter. Leggi anche: Crème caramel ritirata dai supermercati: tutti i dettagli Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso: orrore dopo la sua morte. È bufera su Selvaggia Lucarelli A dover pagare ilsalato in una comune rosticceria di Porta Venezia a ...