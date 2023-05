La gente lo riconosce, forse ancora più dei giocatori. 'C'è il presidente". "Buongiorno presidente". 'Fate passare il presidente'. Francoè popolare nel suo sport come forse nessun numero uno federale in Italia. Si sposta fra una buca e l'altra durante l'Open per seguire il gioco. Ha 83 anni e non ha voluto perdersi un colpo, ...'LaCup è un evento stratosferico, aprirà una nuova era per il golf italiano' ha detto il presidente della Federgolf, Franco: 'LaCup sarà un evento stratosferico' Il presidente della Federgolf, Franco, all'ANSA ha espresso le sue sensazioni sullaCup che a fine settembre prossimo si ...

Chimenti e la Ryder Cup: “Campo super, sfida al top e un italiano in squadra” La Gazzetta dello Sport

Dopo il trionfo la candidatura. Adrian Meronk ha le idee molto chiare. "Sogno la Ryder Cup e spero di conquistarmi un posto in squadra" dice il polacco, che ha vinto l'Open d'Italia. Meronk si è impos ...Il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, non ha nascosto la propria soddisfazione nel fare un bilancio degli Open d’Italia e, nel contempo, si è proiettato con decisione verso l’attesissima Ryd ...