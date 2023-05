Chiede di abbassare al voce e un ragazzo lo colpisce al volto | 59enne portato al pronto soccorso

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ha chiesto gentilmente ai ragazzi seduti vicino dilae loro hanno risposto con la violenza: a Luino, in provincia di Varese, unè finito alla sera di lunedì 8 maggio, intorno alle 21, dopo aver subito l’aggressione di un giovane. La vittima stava cenando in un ristorante, accanto a lui un tavolo composto da tre ragazzi e altrettante ragazze abbastanza rumorosi: così, ilsi è ria loro perrgli diil tono della, stando alle dichiarazioni rese ai soccorritori del 118. Il gruppo lo ha inizialmente offeso, per poi usare la violenza: uno di loro si è alzato dal tavolo e ha sferrato un colpo aldell’uomo, procurandogli un taglio ...

