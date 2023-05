Chiara Ferragni | tutto pronto per le nozze della sorella Francesca | la prova da damigella

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nei prossimi mesi la famigliaparteciperà a un bellissimo evento:minore di, convolerà presto acon il compagno Riccardo Nicoletti. L’imprenditrice digitale ha condiviso sui social una “” daper il matrimonio, tra le emozioni di un momento così importante., prove daper il matrimonioGrandi emozioni per la famigliasposerà presto il compagno Riccardo Nicoletti, che l’ha resa mamma di Edoardo quasi un anno fa. Adesso è...

... nonché marito di, Fedez).preoccupa nuovamente i suoi fan. Nell'ultimo post, pubblicato su Instagram dall'imprenditrice, si vede spuntare dal top un cerotto , come sesi fosse ferita o si fosse ...... a spasso con le figlie VERSO LE NOZZE Fotogallery - Francescacone Valentina in atelier per la prova degli abiti da damigelle ACROBAZIE D'AMORE Fotogallery Cristina Parodi e Giorgio ...

Chiara Ferragni preoccupa i suoi milioni di followers. La celebre imprenditrice digitale ha condiviso nelle scorse ore un post su Instagram, dove si intravede dal top un cerotto. L'ennesimo, hanno fat ...Nei mesi scorsi Chiara aveva rivelato ai fan di essersi sottoposta a un piccolo intervento per rimuovere un neo. "Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare. Una volta all'anno, adesso una vo ...