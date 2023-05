Chiara Danieli | la campionessa di karate uccisa da un male misterioso | «I medici erano esterrefatti»

(Di mercoledì 10 maggio 2023), 21 anni, di Gavardo in provincia di Brescia, è morta per unin sei mesi. La ragazza eradi Tatami. Cintura nera dal 2017, aveva vinto medaglie nelle categorie giovanili, ai campionati italiani, europei e mondiali. Nel 2019 aveva portato a casa l’oro agli Europei juniores in Montenegro. Poi il bronzo in Repubblica Ceca nella disciplina del kata a squadre a fianco delle amiche e colleghe Giorgia Longhena e Valentina Podavini. Il Quotidiano Nazionale racconta che lo scorso autunno la ragazza ha cominciato a stare. Il 31 ottobre il ricovero agli Spedali Civili di Brescia. Una malattia improvvisa «La situazione era talmente ingestibile che per evitare che gli attacchi continuassero a ripresentarsi le è stato indotto il coma ...

