Chiara Danieli | la campionessa di karate morta a 21 anni dopo 6 mesi di calvario in ospedale

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Lutto nel mondo dello sport:, medaglia d’oro agli europei di, èundurato circa sei. La giovane, nata nel bresciano, era stata ricoverata d’urgenza all’Civile di Brescia: in seguito ad una grave crisi avuta in casa, la 21enne ha avuto bisogno di una lunga osservazione e di essere sedata. Le cure inavevano inizialmente portato ad un miglioramento delle sue condizioni cliniche: tuttavia, nell’ultimo periodo la sua salute è peggiorata e venerdì 5 maggio è deceduta. L’atleta ha ricevuto una serie di riconoscimenti nela livello internazionale: con la nazionale juniores ha raggiunto il bronzo a squadre ai Mondiali del 2016, mentre nel 2019 ha vinto ...

'Abbiamo affrontato il tumore tenendoci per mano', la campionessa di karate muore a 21 anni per una malattia misteriosa Beatrice Alfinito morta a 35 anni 'Alfinito avrebbe compiuto 35 ..., 21 anni, di Gavardo in provincia di Brescia, è morta per un male misterioso in sei mesi. La ragazza era campionessa di Tatami. Cintura nera dal 2017, aveva vinto medaglie nelle ..., medaglia d'oro agli europei di karate, è morta per una malattia misteriosa . L'atleta, 21 anni, era ricoverata da circa sei mesi all'ospedale Civile di Brescia, in seguito ad una ...

La campionessa di karate Chiara Danieli è morta a 21 anni: era ricoverata da ottobre dopo una crisi in casa Virgilio Notizie

Chiara Danieli deceduta a 21 anni: il coach sottolinea che era forte e sana e non si capisce ancora cosa abbia causato il malore e il decesso ...Disposta l’autopsia sul corpo di Chiara Danieli. Aveva avuto un malore in casa. Il suo maestro: "Era sana, se n’è andata in un attimo. E non sappiamo perché".