Chi sta per sprofondare nel dramma | Milan-Inter | la strana profezia di Valentino Rossi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo tanta attesa, è arrivato il “D-Day”, cioè il giorno del Derby della Madonnina che si affaccia all'Europa. Da sempre tifoso dell', ex-campione del mondo della MotoGP, si è concesso in un'vista su Repubblica, dove ha provato a fare un pronostico sulla stracittadinaese. “Stasera vorrei vederli cattivi, pronti a lottare su tutti palloni. Aggressivi, ma al tempo stesso molto lucidi. Perché in una sfida così – spiega il Doc - una semifinale di Champions, in qualsiasi momento può succedere di tutto”., che si dice molto sicuro della sua, è preoccupato però anche dei punti di forza dell'avversario: da evitare Leao, naturalmente: ma purtroppo si è fatto male e non ci sarà. Vero? Mi fa più paura il loro vero punto di forza, il ...