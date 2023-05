Chi si occupa di gestire i fondi europei per la cybersicurezza?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il focus sullache c’è stato nel corso delle giornate che hanno visto incontrarsi a Bruxelles gli EU Digital Ambassadors (di cui Giornalettismo fa parte) è stata l’occasione per introdurre anche alcune novità importanti a livello di governance del settore all’interno dell’Unione Europea. In modo particolare, c’è stato modo di evidenziare il ruolo del nuovo European Cybersecurity Competence Center che, proprio ieri – 9 maggio -, ha aperto le sue porte a Bucarest, in Romania. L’ambizione è sempre la stessa che anima le principali istituzioni europee e i principali centri di coordinamento che si costituiscono a livello comunitario: aprire le porte a soluzioni comuni e condivise, questa volta nell’ambito della, per poter far fronte alle sempre nuove minacce (e sempre più frequenti) che colpiscono piattaforme pubbliche e ...