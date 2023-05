Chi l' ha Visto | Federica Sciarelli | «Ecco perché ho pensato di mollare»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) A differenza di molti programmi Rai che chiuderanno i battenti tra qualche settimana in vista della pausa estiva, Chi l'hasi allunga fino al 19 luglio prossimo per la gioia di tanti telespettatori, ma anche della conduttrice.non sembra affatto dispiaciuta di rimandare le sue vacanze da quello che emerge nell'intervista concessa alla rivista NuovoTv. Quando iniziò la sua avventura al timone della storica trasmissione di Rai3 quasi tutte le sparizioni venivano classificate come volontarie. Oggi grazie al lavoro di Chi l'ha? si è sviluppata una sensibilità non soltanto da parte delle forze dell'ordine, ma anche da parte dei cittadini: "Il nostro programma è come i giornali di enigmistica, che son i più copiati. Oggi degli scomparsi parlano tutti i contenitori della tv" Da un punto di ...

Stasera in studio da Federica Sciarelli Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, con importanti novità sul caso, poi anche dei documenti inediti su Saman Abbas ...Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 10 maggio in prima serata su Rai3. In studio ci sarà Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, d ...