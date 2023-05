Chi l' ha visto? | anticipazioni e casi di questa sera 10 maggio su Rai 3 | Pietro Orlandi in studio

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Stasu Rai 3 alle 21:20 torna Chi l'ha?, il programma ospiterà inil fratello di EmanuelaSta, 10, alle 21:20, su Rai 3 c'è un nuovo episodio di Chi l'ha?. Inpuntata Federica Sciarelli avrà come ospite, fratello di Emanuela. Si parlerà delle ultime novità emerse riguardo al caso più famoso del Vaticano. Inoltre, la trasmissione dedicherà attenzione anche a Saman, la ragazza pachistana uccisa dai suoi stessi familiari. Parla: dopo le polemiche di queste settimane, stasarà in, in diretta, a 'Chi l'ha?. Per il fratello di Emanuela qualcuno ...