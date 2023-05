Chi è Rose Hanbury | la nuova beauty icon che minaccia il trono di Lady Kate

(Di mercoledì 10 maggio 2023)nel 2012 (foto: Getty) C’è una unaroyalinfluencer alla corte inglese. Durante il Coronation Day, che ha segnato l’ascesa di Re Carlo III ald’Inghilterra, tutti gli occhi erano infatti puntanti su, ex modella e attuale moglie del marchese Cholmondeley, ormai al centro di numerosi gossip in quanto “presunta favorita” del Principe William. Questioni di cuore a parte,Middleton ha comunque un altro motivo per preoccuparsi di colei che è stata soprannominata dai tabloid britannici “laCamilla”. Lo stile semplice e fresco disembra, infatti, piacere ai sudditi britannici (e non solo).: la ...

SarahHanbury, 39 anni (23 in meno del marito) non ha il sangue blu. Come non lo ha Kate Middleton. È stata modella per l'agenzia Storm Models (quella che scoprì ...

Chi è Rose Hanbury la presunta amante del Principe William L'Officiel Italia

Nonostante giri voce di una sua presunta relazione con il Principe William, Rose Hanbury ha conquistato tutti con il suo beauty look sobrio ...Presente all'incoronazione del re Carlo III, Rose Hanbury marchesa di Cholmondeley è rimasta sempre distante dai principi di Galles e non ne ha ...