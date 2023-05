Chi è Lafico | il fondo libico che ha fatto sospendere il processo Juve

Il fondo libicoha chiesto di essere ammesso fra le parti civili in qualità di azionista . L'... Il reato insomma si è consumato a Torino ,ha indagato era quindi titolato a farlo e la sede ...La novità della giornata è che anche il fondo libico, in qualità di azionista, ha chiesto di ... Il Gup avrà il compito di stabilire, nel caso di rinvio a giudizio degli imputati, avrà ...Il fondo libicoha chiesto di essere ammesso fra le parti civili in qualità di azionista . L'... Il reato insomma si è consumato a Torino ,ha indagato era quindi titolato a farlo e la sede ...

Chi è Lafico, il fondo libico che chiede di essere parte civile al ... Tag24

Chi è Lafico, il fondo libico che ha chiesto di essere parte civile nel processo relativo ai conti della Juventus ...A sorpresa il secondo appuntamento dell’udienza preliminare sul caso delle irregolarità contestate dalla procura di Torino agli ormai ex vertici e dirigenti della Juventus. Il fondo libico Lafico ha c ...