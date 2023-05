Chi è Alessandro Marcucci | il fidanzato di Matilde Gioli

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 maggio 2023)è ildivive a Roma, non lavora nel mondo dello spettacolo ma è un istruttore di equitazione e uno sportivo (pratica snowboard, motocross e corsa). A legare i due la passione per la natura e per i cavalli. I due si sono fidanzati nel 2020 e di recente si è parlato di una crisi, smentita da lei. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@ale.fhbk3)hanno reso pubblica la loro relazione in occasione della vittoria italiana a Euro 2020, postando sui social la loro prima foto insieme. L’attrice ha raccontato poi come ha conosciuto iled il ...